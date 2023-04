Bologna. Le amnesie dell’assessore Laudani

In un’intervista al Corriere di Bologna, l’assessore Laudani ha risposto alla conferenza stampa al cantiere dei palazzoni al Villaggio Due Madonne commentando “non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire” all’indirizzo del Comitato No Palazzoni e di Potere al Popolo.

Sarebbe facile rispondere a tono , dicendo che è lui ad essere sordo che non sente le richieste dei cittadini. Ma sappiamo che sente bene le richieste dei palazzinari.

Se Laudano è così interessato a “costruire in altezza per salvare terreno”, ci chiediamo come si spiega la “scomparsa” del giardino Edmea Pirami in San Ruffillo, mangiato dal cemento, e la volontà di devastare il giardino Acerbi per il “nuovo” Nido Cavazzoni (per limitarsi a un paio di esempi all interno del Quartiere Savena)?

E se saranno costruiti solo palazzoni, perché non lasciare intorno ad essi delle zone verdi sufficienti a non mettere in ombra le altre case e le scuole?

Tutto questo l’assessore Laudani non lo spiega.

3 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO