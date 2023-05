Sfratto Pilastro: ecco i traumi, le lesioni e i lividi frutto di “un’operazione tecnicamente perfetta”

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che con grande professionalità hanno partecipato alla realizzazione di un’operazione tecnicamente perfetta, in primis la Polizia di Stato”. Queste le parole del presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi, sulle modalità adottate contro gli attivisti e solidali durante la giornata del 9 maggio al Pilastro. Da parte dell’amministrazione locale invece nessuna presa di posizione rispetto alle violenze avvenute.

In questo comunicato non intendiamo entrare in merito alle dinamiche dello sfratto esecutivo e alle vicende ad esso legate. Abbiamo già avuto modo di ribadire la nostra posizione nelle dichiarazioni rilasciate in precedenza.

Abbiamo dovuto e voluto prendere la giornata di ieri per elaborare quanto accaduto, pensiamo però che sia necessario fare pubblicamente chiarezza sui fatti avvenuti mostrando i risultati di questa azione “pacifica” e smentendo quanto dichiarato da Bertuzzi: lividi ed escoriazioni causati dall’utilizzo di manganello e scudi, lesioni alle gambe e braccia, traumi agli arti, trauma cranico dovuto a caduta.

Il tutto, ricordiamo, con un intervento dalle modalità molto particolari sia nell’ordine degli eventi, visto che la celere è intervenuta prima di ogni possibile trattativa e in assenza dell’ufficiale giudiziario, sia per la sproporzione numerica, cinque camionette contro una ventina di attivisti sindacali e solidali che erano armati della sola forza di volontà.

Lasciamo ad Acer, Questura e Amministrazione i loro silenzi e astruse ricostruzioni a difesa del loro operato. Crediamo però necessario mostrare pubblicamente il risultato del comportamento delle forze dell’ordine attraverso immagini e referti medici, affinché l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di chi esprime solidarietà nei confronti di chi viene privato di un diritto fondamentale come quello alla casa non passi sotto silenzio.

12 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO