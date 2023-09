Bologna. Gli “studenti delle tende” a Confedilizia contro il caroaffitti

A partire dalla mobilitazione per il diritto alla casa contro il caroaffitti inizia un nuovo anno di lotta: dopo aver messo le tende davanti ai rettorati di tutta italia oggi siamo andati a trovare Confedilizia, il principale sindacato della proprietà immobiliare, l’organizzazione che si propone di difendere quegli stessi percettori di rendita che ci pongono davanti al ricatto di una singola a 483 euro al mese (questo il prezzo medio a Bologna).

Siamo venuti a trovare questi signori di Confedilizia che oggi provano a strumentalizzare la nostre proteste per chiedere la diminuzione dell’IMU per chi affitta a studenti, per dire invece che è ora di porre un freno alla sfrenata speculazione e di garantire non le smodate rendite di questi signori ma il diritto alla casa ed allo studio.

Sono questi signori i veri beneficiari tanto delle politiche di centrodestra e centrosinistra che hanno devastato il mercato degli affitti – a partire dalla legge 431/98 che ha abrogato l’equo canone e la progressiva liberalizzazione del mercato degli affitti -, quando delle politiche del Comune di Bologna a guida PD e Coalizione Civica, che lungi dallo stare “con gli studenti”, si dimostra sempre pronto ad assicurare le rendite dei privati, anche a spese del pubblico tramite i contratti a canone concordato, per non parlare dei vergognosi sfratti che troppo spesso lasciano studenti e famiglie senza una casa.

Mentre l’emergenza degli affitti non fa che aggravarsi e mentre il governo ed il comune non danno alcuna risposta concreta, è tempo di mobilitarsi, porteremo questo giovedì la nostra agitazione sotto alla sede di ER.GO, l’ente regionale per la tutela del diritto allo studio universitario, per pretendere risposte reali contro questi affitti proibitivi, perché le risposte alla crisi abitativa e del diritto allo studio devono arrivare dal pubblico e non da quei privati interessati solo ai loro profitti che speculano sulle nostre vite.

14 settembre mobilitazione nazionale

Invitiamo inoltre i giornalisti anche questo 14 settembre davanti ad ergo per il flashmob contro il carostudi e il caroaffitti alle ore 11.00!

