Bologna. Hercolani occupata: fuori Israele e guerra dall’università!

ASSEMBLEA STUDENTESCA – PALAZZA HERCOLANI – ORE 19.30

Anche in UNIBO gli studenti rispondono alla mobilitazione in tutta Italia in solidarietà alla resistenza palestinese.

In tante studentesse e studenti si sono ripresi la sede della facoltà di scienze politiche come gli studenti delle università di Padova, Venezia, Napoli e Roma e dopo più di un mese di mobilitazioni in tutte le università italiane, da Torino alla Calabria.

Dopo 75 anni di massacro indiscriminato che il popolo palestinese sta subendo da parte di Israele con l’appoggio di tutto l’occidente e più di 10 mila morti solo nell’ultimo mese con bombardamenti indiscriminati su ospedali, scuole, università e campi profughi, non è più accettabile che i nostri atenei si schierino dalla parte di Israele, o si nascondano dietro false posizioni di equidistanza mentre hanno le mani in pasta con centinaia di progetti con il comparto bellico e gli atenei israeliani e con tutta la filiera della guerra.

Noi non ci stiamo. Facciamo sentire la nostra voce, la voce della maggioranza del nostro ateneo e del paese che si schiera contro il genocidio del popolo palestinese:

VOGLIAMO che unibo si schieri contro il genocidio della palestina e dalla parte della resistenza palestinese

VOGLIAMO l’università cessi OGNI TIPO DI ACCORDO di scambio, ricerca e collaborazione con Israele e con tutta l’industria della guerra.

Riuniamoci in assemblea nella facoltà di scienze politiche occupata per discutere su come portare avanti la mobilitazione verso la giornata di mobilitazione nazionale dalle scuole e università del 17 novembre per troncare ogni rapporto di collaborazione e complicità, a partire dai nostri atenei, tra Italia e Israele, e verso il SENATO ACCADEMICO DEL 21 NOVEMBRE.

PALESTINA LIBERA, FUORI GUERRA E ISRAELE DA UNIBO!

