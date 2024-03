Bologna. Occupazione al liceo Minghetti

In tutta Italia continuano le mobilitazioni degli studenti: iniziate in solidarietà alla Palestina, sono cresciute mano a mano anche rispetto ad altri temi, come quello della repressione dopo le manganellate di Pisa, ma anche alle questioni di un sistema istruzione sempre più debole anche a causa della riforma Valditara per formare una generazione che in questo modello di società non ha un futuro.

A Bologna gli studenti del Minghetti hanno occupato il liceo, senza farsi intimorire, anzi contrattaccando politicamente, dai comunicati del preside Gallingani che minacciava procedimenti disciplinari e punizioni esemplari.

La risposta sicura degli studenti ha già ottenuto la prima vittoria, con il dirigente che deve arretrare per tornare a posizioni più dialoganti.

Continuiamo a essere a fianco degli studenti che a Bologna come nelle altre città prendono parola e sanno farsi ascoltare.