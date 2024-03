Bologna. Al quartiere Don Bosco è ora di mobilitazione

Oggi Potere al Popolo ha compiuto un’azione sotto la sede del PD per denunciare la mancata convocazione del consiglio di quartiere San Donato per paura di discutere la questione del Parco Don Bosco.

3 mesi senza consiglio di quartiere per paura di discutere del Parco Don Bosco? Oggi siamo andati alla sede del PD in quartiere San Donato per dire al PD e alla presidente Locascio che c’è un problema di democrazia e un problema di rispetto del quartiere.

Non si può pretendere che le grandi scelte che cambiano la vita vengano discussi in consigli in cui i progetti vengono approvati a grandi blocchi, dal Parco don Bosco al Passante passando per il tram. E la stessa crisi interna alla giunta del PD dimostra che si deve discutere.

Continueremo a incalzare l’amministrazione fino a quando non accetterà il confronti coi suoi cittadini.

