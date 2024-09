Riapre Fico/GrandTour, il “magnificio” di una bologna che espelle i suoi abitanti

Dopo l’Agosto di polemiche di Lepore contro l’articolo del New York Times sul “magnificio” bolognese, si dovrebbe passare a una discussione seria sull’uso delle risorse pubbliche per sostenere progetti come Fico/Grand Tour che sostengono la dinamica della bolla immobiliare. Il risultato lo vivono le/i bolognesi con affitti sempre più alti che impongono a sempre più famiglie, anche di “lavoratori stabili”, a trasferirsi fuori dal territorio comunale, alimentando così il pendolarismo.

Servirebbe una discussione seria su come il Comune di Bologna abbia fatto da garante a un grande progetto di speculazione edilizia come quello di Farinetti, in cui la “cultura del cibo” è poco più di un paravento per la necessità di tenere alto il valore immobiliare dell’area che va dal CAAB al Pilastro.



E infine servirebbe una discussione seria sull’idea del “turismo come nostro petrolio”, perché proprio come l’estrattivismo delle risorse naturali nei “paesi in via di sviluppo”, le città che puntano a “svilupparsi” attorno al binomio Rynair-Aribnb producono relativamente pochi posti di lavoro e li producono poveri.



L’apertura di Grand Tour è, in sostanza, il simbolo di un progetto di sviluppo sbagliato per la maggioranza di chi a Bologna vive e lavora!

