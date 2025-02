Bologna contro il revisionismo storico. Oggi muro antifascista in scuole e università

Domenica 9 febbraio di fronte all’infame fiaccolata fascista in occasione della “Giornata del ricordo” abbiamo risposto con un grande corteo antifascista e militante per le strade di Bologna, città medaglia d’oro alla resistenza, respingendo al mittente il tentativo di revisionismo storiche sulle foibe, autorizzato dal Partito Democratico, che ha addirittura accolto la corona d’alloro in comune e difeso con un enorme schieramento di forze dalla questura e dal governo Meloni.

Siamo stati in piazza ancora una volta contro lo sdoganamento dei fascisti, che vediamo anche nelle nostre scuole e nelle università, rispondendo che serve essere partigiani nel presente, riappropriandoci della memoria e dell’esempio dei nostri nonni italiani e jugoslavi, opponendoci alle barbarie dell’ imperialismo occidentale fatto di guerre, genocidio, repressione e sfruttamento.

Lunedi 10 febbraio ci troverete in tutte le scuole e in tutte le università del paese, proprio come abbiamo fatto al Liceo Cavour di Roma cacciando i fascisti che tentavano inutilmente di volantinare la loro sporca propaganda: COSTRUIAMO UN MURO ANTIFASCISTA CONTRO IL REVISIONISMO STORICO DEL GOVERNO MELONI!

