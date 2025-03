Bologna. Non ci faremo mettere l’elmetto da Lepore !

Conferenza stampa sotto al Comune, lunedì 31 marzo h 15.30

La piazza di Serra a Roma del 15/03 ha svelato le sue ambiguità in un tripudio di suprematismo europeista, e i sindaci Lepore e Funaro rilanciano su Bologna per domenica 6 aprile, a cui abbiamo risposto chiamando una contromanifestazione a piazza San Francesco alle ore 15 che parla di pace, disarmo, solidarietà e internazionalismo.



Il fatto che siano altri due sindaci del PD a continuare la campagna per il nazionalismo europeo ci fa accendere un ulteriore allarme: non vorranno pagare questa manifestazione con i soldi dei cittadini, come ha fatto Gualtieri a Roma con 300.000€?



Per esporre le ragioni le ragioni della manifestazione contro il riarmo e la difesa comune, e la contrarietà alla piazza di Lepore-Funaro che in nessun modo deve essere pagata con i soldi dei cittadini, convochiamo una conferenza stampa sotto palazzo d’Accursio lunedì 31/3 alle ore 15.30.



Il 6 aprile ci saranno quindi due piazze. Una, chiamata dal centro sinistra che amministra le città di Firenze e Bologna, che parla di pace come di “difesa comune”, sostenendo tacitamente il piano europeo di 800 miliardi per il riarmo.



L’ altra, in piazza san Francesco, vedrà invece schierarsi la cittadinanza attiva e veramente pacifista, che si oppone al piano del ReArm Europe, che si oppone a tutte le guerre che in questo momento sono attive nel mondo, che si oppone a queste istituzioni belligeranti, e che rivendica a gran voce la necessità di uscire dalla crisi economica e dall’austerità in cui stiamo sprofondando, perché non abbiamo bisogno che i fondi pubblici vengano usati né per il riarmo né per finanziare le piazze a favore di una UE in guerra.



Primi firmatari (in aggiornamento)



Potere al Popolo Bologna, USB Unione Sindacale di Base, Comitato Besta, SGB Sindacato Generale di Base, Cambiare Rotta Bologna, Peacelink, OSA Opposizione Studentesca d’Alternativa, Centro Sociale Culturale Villa Paradiso, Rete dei Comunisti Bologna, Ecoresistenze, San Pietro Pubblica e Solidale, Circolo Granma, Medicina Attiva, Partito Rifondazione Comunista Bologna, Giovani Comunisti Bologna, Partito Comunista Italiano Bologna, Sinistra Unita Bologna, Casa del popolo 20 Pietre

