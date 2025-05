Blitz di Ecoresistenze al Nuclear Power Expo

Contestata la fiera a Piacenza dove il profitto vale più di ambiente, pace e democrazia.Questa mattina abbiamo denunciato la prima kermesse nazionale, patrocinata anche dal MASE, di aziende e privati riuniti per fare affari sul mercato del nucleare.

Prima ancora che il Governo chiuda l’iter parlamentare per il rilancio del nucleare – sapendo di poter contare su un appoggio trasverle dei partiti da sinistra a destra – in barba alla volontà popolare espressa in due referendum, gli sciacalli “prenditori” si sfregano le mani per accaparrarsi fette del mercato tra ricerca, costruzione, logistica e smantellamento.

Il contesto di guerra e riarmo in cui si inserisce questo expo rende tutto ancora più inquitante e ci spinge a non restere in silenzio mentre la classe dirigente Italiana svende il nostro futuro a quattro affaristi pezzenti e interessati solo ai propri affari incuranti dell’ambiente, della pace e dei diritti.

Stacchiamo la spina a questo sistema: 21 giugno a Roma!

