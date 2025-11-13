Bologna. No Meloni Day, “blocchiamo tutto”!

Il 14 Novembre a Bologna abbiamo almeno cinque motivi in più per scioperare e bloccare scuole e università!

Nella nostra città saranno infatti presenti i Ministri fascisti del governo della guerra e del genocidio Tajani, esteri, Piantedosi, interno, Giorgetti, economia, Giuli, “cultura” e Lollobrigida, agricoltura. Ma non saranno soli: a braccetto con loro ci saranno decine di sindaci e amministratori di centrodestra e centrosinistra come De Pascale, Gualtieri, Lepore e Manfredi, dimostrando tutta l’ipocrisia del centrosinistra che a parole si oppone al Governo Meloni ma dove governa porta avanti le stesse politiche classiste, repressive, guerrafondaie e siede negli stessi salotti.

Mentre fascisti e campo largo parleranno a braccetto blindati dalla polizia di “sicurezza” “sviluppo” e “futuro”, noi giovani siamo costretti a studiare in aule che cadono a pezzi, con trasporti inadeguati, borse di studio e alloggi inesistenti che ogni giorno ci negano il diritto allo studio, come proprio sta succedendo adesso nella nostra Regione in cui il dsu è in una situazione allarmante, e con esso il diritto ad un futuro!

Questo per colpa di riforme che da anni portano avanti un modello d’istruzione classista, competitivo repressivo e sempre piu servo delle esigenze dei privati ma lontano dai bisogni di noi studenti. E dell ennesima legge finanziaria lacrime e sangue con cui il Governo taglierà ancora di più istruzione, welfare e diritti sociali sull’altare delle spese militari con l’obiettivo del riarmo, riconfermando le complicità con lo Stato terrorista di Israele.

Non possiamo accettare che nella nostra città Medaglia d’oro alla Resistenza la passerella di chi da anni sostiene l’occupazione e il genocidio dello Stato terrorista di Israele sul popolo palestinese rimanga indisturbata.

Raccogliamo il portato storico della giornata internazionale dello studente, che ricorda il sacrificio di nove studenti che diedero la vita per lottare contro l’occupazione nazifascista, da chi la vorrebbe svuotare di significato costruendo un muro antifascista contro gli emissari di un Governo che mentre aizza e legittima la “gioventù meloniana” ad attaccare le mobilitazioni degli studenti tra cori del duce, svastiche, e i raid con le mazze nelle scuole occupate trova il tempo di farci la morale per farci passare come violenti.

Scendiamo di nuovo in piazza uniti svuotando scuole e università per far tremare Governo Meloni e false opposizioni, il 15-16 Novembre saremo in assemblea nazionale a Bologna per continuare a organizzare l opposizione degli studenti verso lo sciopero generale del 28 e la manifestazione nazionale del 29 Novembre a Roma.

Per la Palestina libera

Per una nuova formazione

Per un mondo nuovo

BLOCCHIAMO TUTTO!

Blocchiamo i ministri del governo Meloni e le false opposizioni!

8:00 Blocchiamo scuole e università!

9:30 Preconcentramento universitario – Rettorato

10:00 Piazza Verdi – cacciamo chi porta avanti fascismo guerra e repressione da Bologna!

15/16 NOV Assemblea Nazionale

