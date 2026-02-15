Bologna. Contro “remigrazione”, Salvini e Meloni. costruiamo un muro antifascista!

Questo pomeriggio a pochi metri dal Liceo Minghetti, i fascisti di “Remigrazione e Riconquista” erano a raccogliere le firme per passare la loro infame proposta di legge.

Non abbiamo esitato a rispondere continuando a costruire un muro antifascista!

Di certo la presenza dei fascisti nella nostra città non ci stupisce, ma anzi rientra nel clima generale di sdoganamento dei fascisti che da mesi vediamo portare avanti dal Governo Meloni.

Sdoganamento dei fascisti, repressione e chiusura dell’agibilità democratica: le parole d’ordine della chiara “vendetta” del Governo Meloni, che colpisce chi si è mobilitato lo scorso autunno ma sopratutto chi continua a mobilitarsi contro il genocidio in Palestina e coloro che costruiscono ogni giorno un opposizione reale al governo meloni e a un occidente imperialista che porta avanti guerre in giro per il mondo.

Come l’8 febbraio contro l’infame fiaccolata fascista sulle foibe e oggi, saremo pronti ad accogliere la schifosa passarella fascista della campagna remigrazione e della Lega con Salvini, che vorrebbe venire a inizio marzo nella nostra città a portare avanti le loro politiche razziste e xenofobe, sbagliandosi di grosso se pensa di passare inosservato.

Lo aspetteranno i giovani delle scuole e delle università che negli ultimi mesi hanno fatto tremare il Governo dei fascisti dentro e hanno costruito un muro antifascista!

15 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO