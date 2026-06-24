Casalecchio. Parcheggi a pagamento davanti a Casa della Salute ma gratis ai centri commerciali

La logica del capitale continua a produrre assurdità come quella esposta nel titolo e le Giunte di Centro (ex Centro Sinistra) ci si infilano dentro che è un piacere! Anche a Casalecchio…

La querelle è relativa alla scelta di rendere a pagamento il parcheggio antistante la Casa della Salute; infatti, proprio in questi caldi giorni sono apparse le maledette righe blu anticipate da forti polemiche uscite sulla stampa.

Le note parlano di 159 parcheggi a disposizione di cui solo 15 liberi per le lavoratrici ed i lavoratori della struttura ma usufruibili anche dai cittadini che accedono alla struttura.

Ora, al di là delle problematiche che si creano agli operatori sanitari che vedono il rischio concreto di dover pagare il parcheggio per andare a lavorare quando questo prima non succedeva, c’è il tema che anche chi deve andare a fare visite ed esami deve pagare il parcheggio, una pratica intollerabile che continua ad essere riproposta su tutto il territorio provinciale senza che gli Amministratori Locali si pongano il problema e mettano un freno a queste scelte.

Purtroppo, il servizio di trasporto pubblico non è sufficientemente strutturato per portare i cittadini alla CdS che si vedono giocoforza costretti ad usare il mezzo privato.

Si dice che il parcheggio a pagamento serve per evitare abusi da parte di chi lo utilizza come parcheggio scambiatore, bene ma se si fanno scelte come quella alla CdS bisogna prevedere modalità che permettano al cittadino che usufruisce dei servizi sanitari di parcheggiare gratis e la stessa cosa vale per i lavoratori e le lavoratrici impegnati in quella struttura: un rilascio di una certificazione che l’utente è impegnato in visita oppure di un tagliando che attesti che il mezzo è di un lavoratore occupato alla CdS.

Banalità alla portata di tutti gli Amministratori che però non sono certezze visto che a fronte della notizia i Sindacati ed i Lavoratori hanno puntato il dito contro questa scelta.

Come Potere al Popolo Casalecchio chiediamo che vengano rispettati i fruitori della Casa della Salute, sia che essi siano lavoratrici e lavoratori della struttura o utenti ed il rispetto passa dal non far pagare la sosta per l’accesso ad un servizio essenziale.

*Potere al Popolo

24 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO