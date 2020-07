Roma. La Valle Galeria contro la nuova maxi-discarica

Nell’area nord di Roma sta diventando operativa la realizzazione di una nuova maxi-discarica a Monte Carnevale, nella Valle Galeria. La discarica dovrebbe andare a sostituire quella ormai stracolma di Malagrotta ed ospitare i rifiuti della Capitale e non solo, ma è ancora priva del Via (Valutazione di impatto ambientale). Il 19 giugno scorso il Consiglio di Stato ha sospeso l’autorizzazione all’impianto decisa dalla Regione Lazio decisa a dicembre 2019.

Gli abitanti della zona hanno dato vita ad un presidio permanente per vigilare ed eventualmente bloccare i lavori.

La Federazione del sociale Usb di Roma è vicina ai cittadini di Monte Carnevale che hanno installato un presidio permanente in via Malnome contro l’apertura della discarica nella Valle Galeria.

I cittadini contestano non solo la pretesa della Regione Lazio e del Comune di Roma di continuare a far pagare un costo pesante ad un territorio particolarmente martoriato proprio dalla persistenza di discariche per decenni, ma anche la scelta di non ricorrere alla Valutazione di Impatto Ambientale -VIA per un impianto così contestato. Di fronte all’arroganza del potere che se ne infischia anche delle leggi ai cittadini non rimane che la via dell’azione diretta e della lotta.

