Arena cinema al Centro sociale Intifada: il cinema ritrovato

Dall’11 Settembre fino alla metà di Ottobre in Via di Casal Bruciato n° 15 una programmazione gratuita di film di assoluto spessore che analizzano la crisi della società contemporanea

Il Cinema è sempre stata un’espressione artistica che ha saputo stimolare attraverso i dialoghi, le storie raccontante, le immagini, le luci, le musiche una riflessione critica e cosciente riguardo il nostro quotidiano e superare la nostra dimensione egoistica per donarci un respiro più libero e ampio.

Il Centro Sociale Intifada, nel suo obiettivo di continuare ad essere aperto alla cittadinanza e alle sue istanze sociali, con il tema “Cinema Ritrovato”, intende offrire gratuitamente, a partire dal 11 Settembre fino alla metà di Ottobre 2020, in Via di Casal Bruciato 12, una serie di pellicole che hanno trattato non solo tematiche di urgente carattere sociale ed ambientale, ma anche aspetti più profondi dell’individuo che sempre di più viene a ritrovarsi isolato e senza possibilità di una vera aggregazione che lo renda partecipe di ideali più profondi, capaci di dare un senso al suo operato e metterlo in rapporto con la realtà che lo circonda.

Esso si propone di realizzare sul territorio cittadino un evento culturale di spessore, proponendo pellicole cinematografiche, alcune divenute veri e propri “cult”, che si sono poste il problema della crisi della nostra società e del crollo delle certezze per metter in luce tutte le debolezze di un modello di sviluppo sempre più in crisi e, soprattutto, caratterizzato da maggiore ferocia ed individualismo.

I film che verranno proiettati sono strumenti di indagine, conoscenza, narrazione delle contraddizioni del mondo nel quale viviamo, del rapporto ormai drammatico e distorto tra Centro e Periferia, del degrado in cui molti individui sono costretti ormai a vivere, delle forze aggressive che ci sovrastano, mettendoci gli uni contro gli altri in una spirale di odio e di scontro senza fine.

In tal senso, si inseriscono pellicole come “L’Odio” di Mathieu Kassowitz oppure “I Miserabili” Lady Ly in cui è bene evidenziata la deriva delle periferie francesi, ma che, più in generale, riguarda qualsiasi grande metropoli, dove la mancanza di servizi, di assistenza, di lavoro, di diritti e di speranza è cronica e il vuoto che ne deriva viene soppiantato dalla violenza, dalla criminalità, dalla disperazione.

In altri film, invece, si pone l’accento sulla dissociazione umana, sulla distorsione dell’isolamento umano, sull’alienazione del rapporto Uomo – Macchina, sulla fragilità di un sistema occidentale che può crollare da un momento all’altro in quanto ha già in sé i germi della propria auto-distruzione.

E, infine, si avanzano anche proposte, come nell’ultimo film “Una Storia Vera”, in cui è possibile un nuovo modello di esistenza, non fondato sul consumismo e sull’egoismo, ma che presuppone una rivoluzione interiore ed esteriore che possa metterci in contatto tra di noi in modo autentico, superando il concetto di “Altro” come nemico da abbattere.

Il “Cinema Ritrovato” sarà aperto da un breve introduzione al film e poi ci sarà un dibattito in cui si avvierà una riflessione sulle sensazioni che i film hanno prodotto e sugli stimoli che hanno suggerito per maturare una crescita collettiva e creare occasioni di socialità, di incontro ed essere la base di ulteriori analisi del contesto in cui viviamo.

A cura di Alessandro Spadoni

Programmazione

Venerdì 11 Settembre 2020 – ore 21.00

La Comunidad (2000): regia di Alex de la Iglesia, con protagonista Carmen Maura;

Venerdì 18 Settembre 2020 – ore 21.00

I Miserabili (2019): regia di Lady Ly e interpretato da Damine Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly;

Venerdì 25 Settembre 2020 – ore 21.00

L’esercito delle dodici scimmie – 12 Monkeys (1995): regia di Terry Gilliam, e interpretato da Bruce Willis, Madaleine Stowe e Brad Pitt;

Venerdì 02 Ottobre 2020 – ore 21.00

L’Odio – La Haine (1995): scritto e diretto da Mathieu Kassowitz, con protagonista Vincent Cassel;

Venerdì 09 ottobre 2020 – ore 21.00

Moon (2009): regia di Duncan Jones, con Sam Rockwell

Venerdì 16 Ottobre 2020 – ore 21.00

Una Storia Vera – The Straight Story (1999): regia di david Lynch, con Richard Farmsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton

