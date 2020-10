Roma. Inizia oggi il Festival “Falastin”. La filiera sionista spara a zero

Prima era stato il PD del II Municipio ad aprire il fuoco contro il Festival “Falastin” che inizia oggi a Roma. Poi, puntuale come i temporali di settembre, è arrivato l’anatema della Comunità ebraica romana. “Il patrocinio del II Municipio a un’iniziativa che vede la presenza del movimento di boicottaggio di Israele (Bds) e’ inaccettabile e pericoloso. Il movimento di boicottaggio, nega allo Stato ebraico il diritto ad esistere ed e’ legato ai movimenti terroristici di Hamas e Al Fatah”, dichiara in una nota la Comunita’ ebraica di Roma.

Tanta, troppa acrimonia per il primo festival dedicato alla Palestina e che per quattro giorni ai giardini del Verano, presenterà tutti gli aspetti della questione palestinese: da quella politica a quella culturale, dalla musica alla cucina, dai mass media alle donne.

Insomma una sfida aperta e necessaria a quel “politicidio” dei palestinesi e della questione palestinese perseguito sistematicamente dagli apparati ideologici dello Stato israeliano, teso a negare completamente l’esistenza e la resistenza del popolo palestinese.

Come sempre, contro ogni tentativo di accendere i riflettori sulla Palestina si scatena una intera filiera politica – dai partiti ai media alla comunità ebraica – che, con ogni mezzo, cerca di impedire che nelle università, nelle aule istituzionali o nelle strade la questione palestinese trovi lo spazio e le attenzioni che merita.

Questa filiera una volta ritira fuori il Gran Muftì di Gerusalemme, poi tira fuori la “notte dei cristalli” per coinvolgere la sinistra, poi l’islamofobia per fare comunella con la destra, adesso la campagna Bds perchè sa che si sta rivelando efficace. Insomma un armamentario di argomenti sballati, per di più triti, ritriti e inefficaci se si vuole veramente mettere in guardia la società dal pericolo del razzismo.

Noi daremo il nostro contributo al Festival “Falastin”, come facciamo da sempre, perché pensiamo che il sostegno ai diritti del popolo palestinese all’esistenza e alla resistenza contro colonialismo e occupazione israeliana (e il sionismo questo è), siano un dovere politico e morale di tutte e tutti.

Per saperne di più sul Festival Falastin



