Roma est. Dalle scuole, studenti in lotta per scuola e futuro

Ieri eravamo a Centocelle insieme agli studenti di zona che si sono mobilitati contro i problemi che noi ragazzi viviamo quotidianamente. Dopo i picchetti nelle scuole ci siamo riuniti a Largo Agosta in assemblea per confrontarci, discutere dei nostri problemi, rilanciare la lotta.

Sulle spalle di noi giovani pesano le scelte infami che questo Governo ha preso.

Siamo noi che tutti i giorni andiamo in scuole ridotte in condizioni penose, insicure rispetto alle norme anti-Covid, in cui gli studenti vengono abbandonatati e lasciati indietro e dove non è garantita la vera Istruzione.

Siamo noi che tutti i giorni siamo costretti a muoverci in mezzi di trasporto affollati con il rischio del contagio.

Siamo noi che vediamo gli effetti di una sanità pubblica devastata, quando vediamo le condizioni disastrose ai drive-in e negli ospedali, quando l’Asl non ci comunica la quarantena, quando non ci sono garantiti i tamponi.

Siamo noi giovani a cui stanno rubando il futuro e questo non ci sta più bene!

Dagli studenti di Centocelle arriva un messaggio di lotta per tutta la città e per tutti gli studenti.

Oggi è stato solo il primo passo: la Strada è la Lotta!

27 Ottobre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO