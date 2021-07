Roma. I privati ipotecano il Forlanini. Ma la Regione che cosa vuole farci?

L’organizzazione degli industriali di Roma punta ad impossessarsi dell’ex ospedale Forlanini per farne un Tecnopolo pubblico-privato. La proposta, è stata indicata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una nota inviata al premier Mario Draghi. Ma questo scenario non convince affatto le realtà sociali che da tempo si occupano di sanità pubblica e difesa dei beni comuni sui territori. Qui di seguito la lettera aperta inviata a Zingaretti.

*******

Lettera aperta a Zingaretti

Buongiorno Signor Presidente, ci rivolgiamo direttamente a Lei dopo giorni e giorni di silenzio della Istituzione da Lei presieduta sulla proposta di Unindustria, sapientemente propagandata dai media, riguardante la destinazione a Politecnico del Forlanini.

Ci rivolgiamo direttamente a Lei per l’indeterminatezza da un lato, e la contraddittorietà dall’altro delle asserzioni dei componenti il suo Gabinetto. Nel corso degli anni abbiamo assistito, infatti, al libero corso della fantasia regionale che, di volta in volta, anche con delibere ed atti indirizzo ha ipotizzato per l’ex nosocomio le più svariate destinazioni con molteplici proposte di cui si è perso il conto.

Buon ultima (anzi penultima) l’Agenzia UE per la ricerca biomedicale. Ma vi è una costante che è sempre stata sottointesa : per la Regione, al Forlanini si può fare di tutto, tranne che servizi sociosanitari e culturali; cioè , ciò di cui la cittadinanza ha estremo bisogno ed ha richiesto con manifestazioni, appelli e persino con il questionario online promosso dalla stessa Regione. Tutto ciò ancor prima che la pandemia mettesse a nudo le gravi carenze sul territorio.

È giunto il momento della chiarezza.

Lei ha il diritto/dovere di prendere le decisioni, di assumersi le responsabilità di scelte chiare. La cittadinanza ha il sacrosanto diritto di sapere. Perché veda, dietro l’apparente incapacità progettuale della Regione sulla sanità Pubblica e l’esiguità delle risorse a questa riservate nel PNRR della RL, “sembra” scorgersi un disegno di privatizzazione dei servizi. Abbiamo tutto il diritto di conoscere cosa ha realmente intenzione di fare.

Non crede sia l’ora di finirla con tutte queste ambiguità? Un antico proverbio recita :“ se ci sei, batti un colpo “. Noi siamo tutt’orecchie! Formali distinti saluti

Il Coordinamento dei Comitati, delle Associazioni e dei cittadini per il Forlanini Bene Comune; Forum Diritto Salute Lazio; Percorso di convergenza Società della Cura –Roma

7 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO