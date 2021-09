Roma. Incendio nell’ex Penicillina, una bomba ecologica grava su San Basilio

Poco dopo le 20:00, un grande incendio è divampato nella ex fabbrica di Penicillina di Via Tiburtina, San Basilio. Le cause non sono ancora conosciute, ma fin da subito esprimiamo la massima preoccupazione per i veleni che verranno sprigionati e che gli abitanti dei quartieri circostanti respireranno.

Solo due giorni fa, la candidata sindaca di Potere al Popolo Elisabetta Canitano, assieme agli attivisti del IV municipio, tra cui il candidato presidente Carlo De Felici, avevano dato vita a un blitz per denunciare lo stato di abbandono in cui versa la struttura.

“Lo avevamo detto sabato e lo ripetiamo adesso, occorre sequestrare lo stabile e avviare un’opera di bonifica e riconversione dai rifiuti tossici e dall’amianto di cui è ricoperto e occorre farlo subito!”, ha dichiarato Lisa Canitano in una nota resa pubblica pochi minuti fa.

“L’indecenza dell’amministrazione cittadina ha causato questa bomba ecologica sugli abitanti di San Basilio e di tutta Roma est, Potere al Popolo invece continuerà a monitorare la situazione e già da domani mattina sarà di nuovo presso l’ex fabbrica per far sentire le sue ragioni delle sue proposte”.

L’ex fabbrica era stata al centro della scena politica nazionale per alcuni giorni nel 2018 quando l’allora ministro dell’Interno Matteo Slavini ne aveva decretato lo sgombero, salvo poi essere facilmente ripopolata una volta abbassate le fanfare della gogna mediatica.

Evidentemente, annunci roboanti con mobilitazione di ingenti risorse pubbliche sottoforma di forze dell’ordine o passerelle elettorali (vedi la Raggi o il Gualtieri delle ultime settimane) per raccattare qualche voto poco hanno a che fare con un vero piano di rilancio delle periferie come San Basilio.

“Potere al Popolo c’era nel 2018, c’era sabato e ci sarà anche domani, perché mentre tutti gli altri parlano delle periferie, noi ci siamo nati, ed è per rappresentare gli interessi di queste parti della città che abbiamo scelto di partecipare alle elezioni”, ha concluso Elisabetta Canitano.

