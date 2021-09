Gualtieri scappa dal confronto con Canitano (Pap) al TGR

Ieri pomeriggio negli studi di Saxa Rubra si è svolta la registrazione della Tribuna elettorale organizzata dal TG regionale, appuntamento consueto che offre a tutti i candidati alle amministrative, raggruppati con estrazione a sorte, una possibilità di esporre i propri argomenti su alcune tematiche cittadine.

Il candidato del Pd Roberto Gualtieri ha però disertato il confronto con altri tre aspiranti al Campidoglio, tra cui la candidata di Potere al Popolo Elisabetta Canitano.

“Solo pochi giorni fa Gualtieri veniva contestato in piazza dai lavoratori e dalle lavoratrici Alitalia, ma accusava Potere al Popolo dei fischi, mentre al contrario Lisa Canitano finiva tra gli applausi il suo intervento”, si legge in una nota diffusa stamane dalla sezione romana.

“Avremmo voluto inchiodarlo alle sue responsabilità, chiedergli del perché il Pd non si presenta con il simbolo (come Bonaccini in Emilia Romagna o Letta a Siena), forse perché non si può più far vedere per strada, specialmente in quelle di periferia, se non di notte e ben scortato dalla polizia”, rincara la dose Lisa Canitano.

“Il candidato del Pd invece ha rifiutato il confronto con chi ha argomenti pesanti per denunciare le responsabilità del suo partito nella gestione della città come del paese, come l’incredibile imbroglio dei Piani di Zona, l’abbandono delle periferie, fino al prossimo commissariamento regionale del Comune per costruire l’ennesima odiosa discarica, girandosi però dall’altra parte quando si trattava di rimuovere i pesci morti venuti a galla nel Tevere”.

“Oggi al TGR, ore 13:15 su Rai 3, allora non potrete ascoltare tutto questo”, conclude Potere al Popolo, “ma ci sarà la nostra candidata sindaca che parlerà di trasporti, rifiuti, ambiente e periferie. Un programma minimo per costruire Roma Città Pubblica!”

