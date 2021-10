Piani di zona. La truffa e la lotta in piazza

Ieri sera si è svolta la conferenza stampa in p.zza Bocca della Verità promossa e alla presenza di pianidizona24.com e dei diversi comitati e inquilini coinvolti nella truffa dei Piani di Zona.

Come inquilini e abitanti abbiamo ribadito l’importanza di sottoporre alle forze sociali e ai candidati sindaci alle prossime amministrative un “Patto per i Piani di Zona” che recasse sette punti programmatici da onorare per fare finalmente giustizia su una vicenda tanto lunga quanto grave, da un punto di vista economico, sociale e ambientale.

Ringraziamo Angelo Fascetti dell’Asia Usb, Elisabetta Canitano di Potere al Popolo e Luca Montuori, in rappresentanza di Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle per essere intervenuti in piazza in quanto sottoscrittori del Patto, a cui vanno aggiunti Rosario Trefiletti dell’Idv e Franco Grisolia del Pcl. Silente il resto dei pretendenti al Campidoglio.

La firma da parte dei sottoscrittori del Patto sancisce un impegno importante sulle prospettive future delle nostre vite, su cui continueremo come cittadini a vigilare già a partire dal 5 ottobre, consci del fatto che se agli impegni scritti non corrisponderanno i fatti, torneremo a far sentire la nostra voce.

Di seguito, i sette punti oggetto del Patto:

1) Applicare le sanzioni che prevedono ingenti risarcimenti per le casse Comunali e la revoca della Concessione o la decadenza della Convenzione nelle violazioni gravi e ripetute;

2) Verificare puntualmente il versamento da parte dei costruttori delle somme dovute quali: oneri concessori e oneri di urbanizzazioni;

3) Accertare l’esistenza delle polizze che dovevano essere consegnate a garanzia di tali pagamenti;

4) Costituirsi in giudizio per tutti i procedimenti oggetto di pignoramento, di esclusione dalla compagine sociale dei legittimi assegnatari degli alloggi o in presenza di qualsiasi altra procedura concorsuale;

5) Comunicare tempestivamente alla Regione Lazio l’assenza dei Piani finanziari necessari alla determinazione del prezzo di prima cessione;

6) Attuare provvedimenti o atti per l’applicazione del calcolo corretto del prezzo di prima cessione;

7) Impiegare risorse e capitoli di spesa per la gestione del patrimonio eventualmente preso in possesso dal Comune a seguito delle revoche delle Concessioni o decadenze delle concessioni.

Patto promosso e sottoscritto da: Comitato Monte Stallonara, Comitato di quartiere Ponte Galeria, Comitato Via Berlinguer – Fiumicino, Comitato pdz Castel Giubileo, Inquilini PdZ D3 Tor Vergata, Inquilini PdZ C25 Borghesiana Pantano, Inquilini PdZ B47 La Storta Stazione, Inquilini PdZ B4 Castelverde, Inquilini PdZ anziani Osteria del Curato e Romanina, Inquilini PdZ B48 Collefiorito, Inquilini Pdz B25 Massimina, Comitato inquilini pdz Fontana Candida, Inquilini PdZ D5 Romanina, Comitato Valle Galeria Libera, Asia-Usb, Elisabetta Canitano (Potere al Popolo), Rosario Trefiletti (Idv), Franco Grisolia (Pcl), Virginia Raggi (M5S).

