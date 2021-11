Roma. Ciao Ugone, che la terra ti sia lieve

E’ morto il compagno Ugo, “Ugone”come un po’ tutti l’abbiamo conosciuto. Una vita non facile. E poi da alcuni anni cuoco e custode dei Magazzini Popolari nel quartiere popolare di Casalbertone.

Ugone aveva saputo diventare un ottimo cuoco e dalla sua attività hanno preso corpo tante cene sociali tese a tirare su soldi per iniziative di solidarietà con la Palestina, per le spese legali ai compagni inquisiti e tante altre. Una presenza silenziosa, a volte “burbera” ma che non si è mai tirata indietro quando c’era da rimboccarsi le maniche e cose da fare.

I funerali di Ugo si terranno lunedi 15 Novembre alle ore 12:00 presso i Magazzini Popolari di Casal Bertone V. Orero61.

Ciao Ugone, che la terra ti sia lieve

