Roma. La “guerra tra gli ultimi” sulle case popolari

GRADUATORIA: in graduatoria ci sono 14.000 nuclei familiari in attesa dell’assegnazione di un alloggio popolare (alcuni da quasi un decennio). A questi vanno aggiunti tutti coloro i quali stanno per essere sfrattati, causa morosità e/o finita locazione, che ancora non hanno fatto la domanda e/o superato l’istruttoria (4.500 sfratti pre-covid, cui si aggiungeranno dal 2022 quelli relativi agli ultimi due anni). Infine vanno aggiunte tutte le domande che per vizi di forma (una data scritta male, un documento mancante etc…) non hanno superato l’istruttoria. Una stima verosimile del fabbisogno di case popolari a Roma, al netto delle circa 75 mila esistenti, si aggira attorno alle 40.000 unità. Un deficit di più del 50% sul patrimonio esistente.

