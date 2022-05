15 ottobre 2011: lo stato si assolve e chiude in carcere la dignità

Intorno alle ore 22:00 di ieri, 24 maggio 2022, abbiamo appreso il verdetto della Corte di Cassazione – l’ennesimo – sui fatti del 15 Ottobre 2011.

Per i 6 compagn@ imputat@ sono state confermate, senza nessun ripensamento, le condanne sproporzionate e ingiuste già affibbiate in appello: 5 anni e 4 mesi di carcere a testa.

Questa ennesima e vergognosa sentenza chiude il terzo e ultimo grado di giudizio: pertanto le condanne diventano definitive e subito esecutive. Tutt@ colpevoli di dignità per aver manifestato insieme a centinaia di migliaia di persone contro la precarietà e lo sfruttamento, per il diritto all’abitare e alla salute, contro le nocività e per la difesa dei territori.

Alla manifestazione del 15 Ottobre 2011, sfociata negli scontri durati ore a piazza San Giovanni, c’eravamo tutte e tutti: era il grido di dolore e soprattutto di rabbia di generazioni intere schiacciate da un capitalismo sempre più selvaggio e disumano che distrugge l’ambiente di cui noi stessi facciamo parte e ci nutriamo, che annienta le radici stesse della solidarietà e del vivere comune.

Condannare in maniera esemplare alcun@ di noi vorrebbe essere un monito per chiunque si voglia ribellare e liberare di questa realtà, per strappare diritti e costruire un mondo nuovo. E’ il loro modo per tenere strette ai polsi di tutte e tutti le catene che ci opprimono.

Lo hanno fatto sfruttando ancora una volta il reato di devastazione e saccheggio, eredità del codice penale fascista, ancora vigente, utilizzato da Genova 2001 in poi per reprimere manifestazioni di carattere sociale e politico.

Queste condanne rappresentano l’ennesimo gravissimo atto della guerra che oramai da molti anni i potenti portano avanti contro i proletari. Non ci fermeranno. Ora che i nostri compagn@ affronteranno il carcere, abbiamo un motivo in più per lottare, per coltivare e organizzare la nostra rabbia.

Non passerà un giorno, un’ora, un minuto e neppure un secondo senza pensare a voi, senza starvi vicini, senza fare tutto il possibile per sostenervi.

Ne usciremo ancora più forti e più consapevoli: più decisi nel lottare per riprenderci il presente che vogliono rubarci.

NADIA E RICHARD LIBERI

TUTTE E TUTTI LIBERI