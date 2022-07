La lotta per la casa non va in vacanza. diritti “a secchiate” fino al dipartimento

Pubblichiamo un breve report relativo all’incontro avvenuto ieri fra i rappresentanti della manifestazione partita da Porto Fluviale e giunta al Dipartimento Patrimoni e politiche Abitative di Roma Capitale, nel pomeriggio di ieri.

La delegazione, ricevuta dall’Assessore Tobia Zevi ed il suo staff, era formata da rappresentanti del Movimento per il Diritto all’Abitare, dei Blocchi Precari Metropolitani di alcune esperienze coinvolte nei progetti di Auto-recupero e dei Pinqua. Fra cui un rappresentante degli abitanti di porto Fluviale e uno di via Sorel.

Piano per l’abitare: la delegazione ha manifestato il proprio disaccordo sul ritardo accumulato dalla Giunta che aveva preso l’impegno di presentarlo entro il 30 giugno. La sofferenza della città evidentemente non può attendere i tempi lunghi della politica né le ferie dei sindacalisti che hanno partecipato ai tavoli in primavera. Si è poi specificato che il piano non può consistere in linee guida generali ma deve necessariamente essere una misura in grado di impattare sulla situazione attuale con finanziamenti e strumenti all’altezza della crisi mordente che stiamo attraversando.

Auto-recupero: i progetti, specie quelli ricadenti in immobili di proprietà comunale, non vengono avviati, nonostante gli impegni presi in passato.

Deroga all’articolo 5: nonostante la mozione e le assicurazioni ricevute, ad oggi la deroga non è ancora operativa ed il Sindaco tarda a dettare delle linee guida o delle istruzioni affinché le anagrafi possano concedere le residenze.

Pinqua: per quanto riguarda Porto Fluviale gli abitanti hanno ribadito le loro preoccupazioni sia sui ritardi che rischiano di non far realizzare i progetti, sia per quanto riguarda l’eventuale sistemazione durante i lavori. Per l’immobile di via Sorel si è invece chiesto a che punto fosse la permuta fra Comune di Roma ed ex-Provincia. Espresse anche preoccupazioni sul Pinqua di Tor Bella Monaca e sulle modalità di realizzazione, le quali dovranno necessariamente tenere conto del forte disagio abitativo e sociale dei lotti oggetto di riqualificazione.