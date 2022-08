Roma. E’ morta la compagna Rita Chiavoni

Ci giunge la notizia della scomparsa di Rita Chiavoni. E’ un grande dispiacere. Con Rita abbiamo condiviso e attraversato molte strade comuni: da Ross@ ad Eurostop e poi Potere al Popolo.

Medico psichiatra si è battuta sempre per la sanità pubblica e per un diritto alla salute universale. Ha spinto sempre affinchè questo tema entrasse nell’agenda politica delle organizzazioni a cui ha partecipato. Rita non faceva sconti sul piano politico ma non si è mai tirata indietro quando i tempi delle scelte non coincidevano.

I problemi di salute non le hanno impedito di partecipare attivamente alle iniziative politiche, fino a quando questo è diventato impossibile.

E’ una notizia dolorosa la morte di Rita. Vogliamo ricordarla anche con una intervista rilasciata per il nostro giornale in un momento di forte impegno politico, per leggerlo clicca QUI.

Che la terra ti sia lieve cara compagna Rita Chiavoni

Per salutare Rita l’appuntamento è a Canale Monterano, giovedi dalle 11 alle 14 nella sua abitazione in via Dei Monti 25

La Redazione

