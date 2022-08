Roma, Pdz Ponte Galeria. Mandereste all’asta la vostra vita?

Da oggi, i probabili acquirenti verranno a vedere le case nella prospettiva di un’eventuale offerta in sede d’asta mandando in fumo centinaia di migliaia di euro di denaro pubblico che la cooperativa non ha utilizzato neanche per ultimare il piano di zona (mancano infatti le opere di urbanizzazione) imponendo inoltre prezzi d’acquisto raddoppiati in violazione di legge.