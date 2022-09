Roma. Unione Popolare presenta i suoi candidati davanti al grattacielo dell’ENI

I candidati del Lazio di Unione Popolare hanno scelto un luogo simbolico per dare inizio alla campagna elettorale su Roma e Lazio: la direzione dell’Eni all’Eur.

L’obiettivo scelto è decisamente significativo: le aziende che hanno accumulato extraprofitti con la speculazione sui prezzi del gas e l’economia di guerra.

“Fine della guerra, blocco dei prezzi e tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche non sono più rimandabili” afferma Unione Popolare dando appuntamento venerdi alle ore 11.00 al grattacielo dell’Eni in via Enrico Mattei (laghetto dell’Eur).

“Di fronte a una classe politica che ci sta trascinando nel terzo conflitto mondiale con invio di armi in Ucraina e rimanendo interna all’alleanza militare offensiva della NATO, che sta facendo pagare alla nostra gente la crisi energetica che ne consegue con il rincaro dei prezzi dei beni di prima necessità e alimentando l’infarto ecologico del pianeta, lottiamo per creare una vera opposizione in questo Paese, anche dentro il Parlamento.

Ci vediamo tutti insieme venerdi mattina sotto la sede dell’ENI per iniziare insieme la campagna elettorale!”

1 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO