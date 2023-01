Roma. Unione Popolare ha presentato i suoi candidati davanti all’ospedale chiuso dalla Regione

Con una conferenza stampa in strada, Unione Popolare ha lanciato la sua campagna elettorale per la Regione Lazio con tutti candidati e la candidata presidente Rosa Rinaldi, davanti all’ex Ospedale San Giacomo, chiuso dalla Regione nel 2008 denunciando le scelte della giunta Zingaretti, sostenuta da PD e M5S, che hanno smantellato servizi come la sanità pubblica.

“Costruiamo l’unica vera alternativa per gli interessi dei settori popolari, dei lavoratori, dei disoccupati, dei giovani e dei pensionati” ha affermato al microfono la candidata presidente Rosa Rinaldi.

Insieme a lei hanno preso la parola le candidate, dalla giovane Beatrice Gamberini all’ex candidata sindaco Elisabetta Canitano, al medico Francesca Perri, alla giovanissima Giulia Calò e agli altri candidati di Unione Popolare Fabio Sciatore, Massimo Garzia, Paolo Zavagni, Paola Leoni candidata a Viterbo.

Le foto sono di Patrizia Cortellessa



