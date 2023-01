Roma. A Ponte Galeria gli inquilini dei piani di zona chiedono giustizia, subito!

Servizio di Canale 10 sul Piano di Zona Ponte Galeria, realizzato da Francesco Ferraro.

Continua il colpevole ritardo di Regione Lazio e Comune di Roma nella bloccare l’asta e lo sgombero degli alloggi di 6 famiglie del Piano di Zona Ponte Galeria.

Gli inquilini sotto sfratto, “colpevoli” di aver denunciato la violazione da parte della cooperativa edilizia del prezzo calmierato imposto dalla legge per la vendita di case in edilizia agevolata, hanno ottenuto dalla Regione Lazio il tardivo avvio della procedura di revoca del finanziamento pubblico erogato per la costruzione degli alloggi.

La lentezza degli uffici preposti non è però compatibile con i tempi imposti dal giudice che bloccherebbe gli sgomberi forzosi solo con la firma del documento di chiusura del procedimento di revoca.

Pertanto gli inquilini rinnovano all’assessore Valeriani di sollecitare gli uffici competenti ad applicare la legge e portare a termine immediatamente la procedura di revoca del finanziamento.

Solo questo potrà restituire serenità a famiglie che da anni si battono per avere giustizia.

Troppe promesse senza seguito fatte negli anni, come quella di realizzare le opere di urbanizzazione e mai portate a termine, allontanano sempre di più i cittadini da una classe politica incapace di gestire e proteggere il bene pubblico dalla speculazione senza regole di false cooperative, ditte costruttrici e banche.

