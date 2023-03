Roma. Verso via Rasella 2024, 80 anni di orgoglio partigiano 

A distanza di 79 anni abbiamo tenuto tenuto vivo il ricordo e l’insegnamento di quel 23 marzo 1944, quando i Gap comunisti di Roma effettuarono la più importante operazione di guerriglia partigiana contro il nazifascismo nell’Europa alle prese con la Seconda guerra mondiale.

Il coraggio e la capacità militare dimostrata da quei giovani, donne e uomini partigiani comunisti nell’azione di via Rasella e il feroce eccidio per mano nazifascista perpetrato alle Fosse Ardeatine ci ricordano la durezza e la giustizia della guerra di liberazione che nessun tentativo di revisionismo storico, dalla “memoria condivisa” alla giornata degli Alpini, dalle foibe all’equiparazione in sede Ue tra comunismo e nazismo, potrà mai cancellare.

L’operazione via Rasella è orgoglio partigiano ed è patrimonio di ogni antifascista, romano come del resto del paese, che oggi giorno si batte contro la barbarie del capitalismo e quello sdoganamento del nazifascimo che in diverse parti del mondo prova a riemergere approfittando del supporto dei grandi gruppi industriali e finanziari internazionali, come l’invio di armi in Ucraina dimostra.

La targa che abbiamo riaffisso sui muri di via Rasella, in risposta a un poco sorprendente vuoto istituzionale, testimonia l’impegno che come antifascisti romani teniamo nei confronti di questa verità storica e lanciamo già da oggi l’appuntamento per l’80esimo anniversario dell’attacco partigiano, il quale cadrà il 23 marzo 2024.

La memoria, come quella che ci ha portato a dedicare le iniziative di quest’anno a Mario Fiorentini (scomparso lo scorso 9 agosto), è uno strumento imprescindibile per la costruzione di una società alternativa allo sfruttamento e alla tendenza alla guerra dimostrata dal capitalismo.

Mario, Carla, Sasà e tutti gli altri partigiani e le altre partigiane ci hanno insegnato che lottare per un mondo nuovo è giusto e necessario. E la storia dimostra che vincere è possibile.

Ora e sempre Resistenza!

Di seguito, alcuni scatti del 23 marzo 2023 e il video della visita guidata alle Fosse Ardeatine del 24 marzo 2022 in compagnia della bravissima storica e compagna Ilenia Rossini.

