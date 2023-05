Nettuno (RM). Nessuno spazio ai fascisti!

Riteniamo che la concessione di una delle sale del Forte Sangallo di Nettuno per la presentazione di un libro sul Campo della Memoria scritto anche dal noto revisionista e neofascista Pietro Cappellari sia un atto sbagliato e inopportuno. L’evento da quanto apprendiamo dai mezzi di comunicazione è organizzato dal Circolo Barbarigo, realtà vicina a Casapound, movimento politico apertamente neofascista che negli anni si è reso protagonista di diverse aggressioni in tutta Italia per alcune delle quali esponenti del movimento, che hanno già ricevuto alcune condanne, sono tutt’ora sotto processo.

Più volte inoltre l’autore in questione si è reso responsabile di episodi apologetici e il libro che il prossimo 12 maggio verrà presentato parla del Campo della Memoria, sacrario dove sono sepolti i soldati della X Mas, unità della RSI responsabile di crimini di guerra ed eccidi dal 1943 al 1945.

Chiediamo all’Amministrazione che l’autorizzazione venga ritirata perchè siamo convinti che dare spazio a simili manifestazioni sia pericoloso in quanto queste molto spesso danno luogo ad esternazioni di propaganda ed esaltazione del fascismo e a narrazioni revisioniste e negazioniste. Riteniamo inoltre che concedere uno spazio pubblico ad una organizzazione che non si riconosce nei valori costituzionali e che attraverso la propria azione ne combatte lo spirito e l’attuazione sia inaccettabile in una città Medaglia d’Oro al Merito Civile per le sofferenze subite durante l’occupazione nazifascista.

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Comitato Provinciale di Roma

Sezione Anzio-Nettuno “M. Abruzzese e V. Mallozzi”

