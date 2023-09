Monterotondo: fermiamo la vendita all’asta delle case popolari!

Venerdì 29 settembre dalle ore 08:30 saremo a fianco degli abitanti delle case popolari di via salaria 14, a Monterotondo, per difenderi dall’asta, fallimentare in cui sono in vendita quegli alloggi, tenuti a fitto passivo dal Comune di Roma. Infatti per quella stessa mattina, dalle ore 9 alle 13, sono previste le visite agli alloggi da parte dei potenziali acquirenti, e vista la decisa opposizione degli abitanti delle case, è stata concessa la forza pubblica per ogni necessità.

Un vero scacco matto agli inquilini i quali, assisititi da Asia-Usb, nel corso degli ultimi mesi hanno provato ad aprire un dialogo coi due comuni di riferimento, Monterotondo e Roma, col fine di individuare una soluzione per le famiglie che non ce la fanno ad acquistare. La proposta di questo Sindacato è stata quella di far intervenire direttamente il Comune di Roma attraverso l’acquisizione degli alloggi in cui 50 anni fa trasferì le famiglie che abitavano lungo il tracciato della futura via Olimpica. Roma Capitale però si è categoricamente rifiutata di prendere in considerazione l’acquisto degli immobili ed ha elaborato un “piano” per far sospendere l’asta per almeno 24 mesi. Ad oggi però i risultati non ci sembrano positivi, tanto che le visite proseguono e persino chi vorrà acquistare l’alloggio in cui vive non ha nessuna garanzia di prelazione o precedenza su questo, e se qualcuno dovesse offrire di più, non si aggiudicherebbe la casa.

A fronte di quanto scritto Asia-Usb continua a sostenere l’acquisto degli alloggi da parte di Roma Capitale. Solo questa opzione garantirebbe il diritto alla casa ( e a non essere nuovamente trasferiti) degli inquilini. Inoltre preserverebbe il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e lo accrescerebbe. Insomma metterebbe tutti gli abitanti al sicuro e contemporaneamente arricchirebbe l’offerta di case popolari.

Nel frattempo però, per fronteggiare l’emergenza ed aiutare gli abitanti che non vogliono perdere la casa in cui vivono da 50 anni, invitiamo tutte le realtà solidali, gli attivisti e i militanti, a partecipare al picchetto che si terrà la mattina delle visite, il 29 settembre, dalle ore 08:30 fino al termine delle attività di visita.

