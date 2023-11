Roma. Ancora in piazza per la Palestina

Un nuovo venerdi di manifestazione per la Palestina a Roma. Per la quinta settimana consecutiva è stata chiamata una mobilitazione contro lo sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele.

Il concentramento questa volta è stato in piazzale del Verano dove dal camion palco ci sono stati alcuni interventi. Nonostante la pioggia centinaia di persone si sono ritrovate in piazza e ad un certo punto si sono mossi in corteo fino a piazzale Aldo Moro, all’entrata dell’università La Sapienza dove mercoledi è stata occupata la facoltà di Scienze Politiche per chiedere all’ateneo romano di rescindere i contratti di collaborazione con le istituzioni israeliane e revocare la mozione di sostegno a Israele approvata dal senato accademico.

