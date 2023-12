Roma. Incendio al Tmb 1 Malagrotta: l’ennesimo disastro annunciato

L’ennesimo disastro annunciato di ieri con l’incendio del Tmb 1 di Malagrotta ci costringe nuovamente alle solite considerazioni:

– stop ad altri impianti nella Valle Galeria;

– controlli più stringenti sulla sicurezza degli impianti in essere;

– sviluppo di un piano di evacuazione in caso di incidente con effetto domino;

– necessità di impianti piccoli per evitare incidenti rilevanti.

Purtroppo i progetti previsti sul nostro territorio continuano il loro iter senza sosta.

Un impianto di selezione di materiale riciclabile è stato autorizzato a Ponte Malnome mentre il biodigestore di Casal Selce è ormai cosa fatta!

Tante “bombe ad orologeria” pronte ad essere realizzate in attesa della corsa da parte dei futuri sindaci e assessori sul luogo del disastro.

