Roma. Contestato Milei sotto il suo hotel

La diaspora argentina e attivisti solidali hanno contestato il presidente argentino Milei in visita di stato in Italia sotto l’Hotel Ambasciatori presso cui è stato ospitato durante la sua visita nella Capitale. Se Milei pensava di cavarsela a buon mercato e di raccogliere solo trionfi è stato smentito. Il suo programma di lacrime e sangue per il popolo argentina verrà contrastato metro per metro sia nel suo paese che nei suoi viaggi all’estero.

