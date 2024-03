La giunta Rocca vuol cancellare le case popolari!

Assemblee nei quartieri!

Vogliono privatizzare e aumentare gli affitti. Vogliono cacciare chi ha subito condanne penali.

FERMIAMOLI, PREPARIAMO LA MOBILITAZIONE SOTTO LA REGIONE LAZIO.

PROGRAMMA DELLE ASSEMBLEE NEI CASEGGIATI.

Sta per essere messa all’ordine del giorno l’approvazione di una norma che modifica la Legge 12/99 che regola la gestione delle case popolari e stabilisce i canoni di affitto e i requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi pubblici.

Le modifiche proposte prevedono:

– aumenti degli affitti con l’introduzione del calcolo dei canoni con parametri del mercato privato (canale concordato della L. 431/98, legge che all’articolo 1 stabilisce che non si applica all’edilizia pubblica);

– l’aumento del canone sociale da 7,5 € a 35,00 €, più i servizi, per chi vive con pensioni fino a 500 euro o è disoccupato;

– la cancellazione illegale del carattere permanente della locazione, come prevedono le norme sull’E.R.P., introducendo contratti 4+4 (sempre stabiliti dalla L. 431/98);

– la revoca dell’assegnazione a tutti coloro (anche i parenti conviventi) che hanno subito condanne nei decenni (anche se le hanno scontate) o hanno in corso carichi pendenti (come già introdotto in Umbria e in Abruzzo);

– la velocizzazione delle procedure di rilascio degli alloggi per chi, in base ai nuovi criteri, perde il diritto all’assegnazione o è moroso incolpevole;

– l’esecuzione degli sgomberi per tutti coloro che risultano senza titolo, come sta facendo già l’Ater di Roma.

Si attaccano gli inquilini delle case popolari per alimentare la guerra contro i più poveri, si aumenta l’esclusione sociale per chi vive nella precarietà.

Fermiamoli, difendiamo le case popolari!

Prepariamo la mobilitazione sotto la Regione Lazio per dire no agli aumenti degli affitti e all’introduzione dei canoni privati nell’edilizia pubblica, alla criminalizzazione di chi durante la propria vita ha commesso degli errori e che a distanza di anni vengono chiamati a pagare ancora, agli sfratti e agli sgomberi di chi è, per varie ragioni, considerato senza titolo ma ha i requisiti per le case popolari.

Difendiamo l’edilizia pubblica che rappresenta l’unico argine all’impoverimento di sempre più ampie fasce della popolazione.

PROGRAMMA DELLE ASSEMBLEA:

(primi appuntamenti, il programma delle assemblee verrà aggiornato appena arrivano gli appuntamenti delle altre zone e caseggiati)

– 27 marzo ore 18.00 viale Santa Rita da Cascia 50 a Tor Bella Monaca

– 3 aprile ore 16.00 Via 6 Febbraio ’71 Tuscania (VT)

– 8 aprile – ore 18.30 via Salaria 142 a Monterotondo

– 8 aprile ore 18.00 via Aldo Balma 9 Tor Tre Teste

– 8 aprile, ore 18.00 via Passo del Turchino, presso i cortili Vigne Nuove

– 11 aprile ore 18.30 via Tamburrano 33 Pal.14 sc. A e B – Colli Aniene – Tiburtino III

– 10 aprile ore 18.00 via Sante Bargellini 23 Tiburtina

– 12 aprile ore 18.00 Piazza Stia 12 Fidene,

– 17 aprile ore 18.00 via di Casalbruciato 27 Casalbruciato

– 19 aprile, ore 18.00 via Luigi Lablache 32 Serpentara

– 22 aprile ore 18.00 piazza degli Euganei Tufello

– 22 aprile ore 18.00 via M.G. Paradiso 19 Colleverde di Guidonia

– 24 aprile ore 18.00 via S.Satta 20 Casalbruciato

– 26 aprile ore 18.00 piazza Recanati la Balena San Basilio

28 Marzo 2024