Roma. La polizia locale interrompe volantinaggio di Potere al Popolo

L’Assemblea di Potere al Popolo! – Roma Sud-Est, alla luce di incresciosi episodi avvenuti nel territorio del V municipio inerenti alla nostra attività e presenza politica, ritiene opportuno chiamare in causa l’organismo territoriale di rappresentanza politica e istituzionale al fine di garantire fattive condizioni di libera manifestazione del pensiero e delle opinioni.

In concreto, veniamo a rappresentare il comportamento manifestato dal “Gruppo dei Vigili Urbani Casilino V” (?) verso nostri esponenti in occasioni di volantinaggi pubblici interrotti o resi problematici la mattina del 16 marzo al mercato di viale della primavera, sicuramente influenti in modo negativo nella percezione della popolazione, con richieste di preventive autorizzazioni di dubbia legittimità e accompagnate da atteggiamenti intimidatori che riteniamo non conformi all’esercizio imparziale delle funzioni.

Non è certo nostra intenzione o interesse sottrarci al rispetto delle disposizioni in materia, a cui comunque ci siamo sempre attenuti in ogni circostanza, tuttavia i riferimenti normativi e regolatori non autorizzano ad interpretare l’esercizio della legittima rappresentazione politica attraverso la diffusione di materiali, pratica costituente della democrazia, in termini di violazione dell’ordine pubblico, negandone di fatto l’espressione.

Auspicando che la natura sensibile della questione non si perda nell’indifferenza dell’Istituzione territoriale e che si pongano in essere le opportune verifiche, ci rendiamo disponibili al confronto in ogni sede e avanziamo formale richiesta di incontro con il Presidente del V Municipio Mauro Caliste.

2 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO