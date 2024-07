Roma. Inquilini sotto sfratto nei Piani di Zona, ma stavolta sono agenti di polizia

Dal prossimo lunedì l’Ufficiale Giudiziario si presenterà a bussare alla porta degli inquilini appartenenti alle forze di polizia impiegate nel contrasto e nella lotta alla criminalità organizzata, nei confronti dei quali sono stati emessi sfratti per finita locazione negli alloggi costruiti nel piano di zona di edilizia agevolata; alloggi che dovranno essere riaffittati o ceduti in base al prezzo massimo di cessione paventando, anche, l’utilizzo delle forze dell’ordine per l’esecuzione.

Prima traditi dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale (ora guidato dall’assessore Veloccia), firmatario della Convenzione con la socierà costruttrice del piano di zona, che non applica le sanzioni previste dalle norme sull’edilizia agevolata, che prevedono l’applicazione di sanzioni e la revoca della concessione nel caso di violazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi mai approvato dal Comune e dalla Regione Lazio.

Poi traditi dal Ministero delle Infrastrutture che nel D.L. “Salva Casa” di Salvini, approvato recentemente, non ha contenuto nessuna norma “Salva Inquilini” di Boccea, come promesso durante l’incontro al M.I.T. del 29 febbraio scorso con il Gabinetto del ministro.

Tutto questo mentre la Regione Lazio, preposta al controllo del rispetto delle finalità per cui sono nati e finanziati questi piani di edilizia pubblica, fa orecchio da mercante

ASIA-USB denuncia l’indifferenza delle Istituzioni preposte ai controlli, completamente assenti in questi anni, le quali stanno permettendo lo stravolgimento di questi piani di edilizia pubblica agevolata e lasciano centinaia di famiglie quotidianamente in balia dell’esecuzione di sfratti, che avvengono in violazione della normativa di settore. Indifferenza anche verso gli stessi appartenenti agli organi dello Stato che svolgono ruoli delicati, spesso a protezione degli stessi politici, che in molti casi li stanno abbandonando per difendere la rendita speculativa che ha messo le mani anche sui piani di edilizia pubblica.

ASIA-USB si mobilita a difesa delle famiglie sotto sfratto a Boccea!

