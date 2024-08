Roma. Aggredito militante di Rifondazione. L’aggressore con kippah e manganello. Identificato dai carabinieri

Questa mattina a Roma un sostenitore di Israele ha aggredito Giovanni Barbera, dirigente romano del PRC, ed ha infranto la vetrata della federazione di Roma a Piazzale degli Eroi.

L’aggressore stava strappando manifesti di solidarietà con il popolo palestinese quando il compagno Barbera lo ha invitato a smetterla. Per risposta l’aggressore ha tentato di colpirlo con un manganello retrattile e con una bottiglia.

“Per fortuna non mi ha colpito con il manganello retrattile perchè sono indietreggiato nel tentativo di rifugiarmi all’interno della sede. Dopo mi ha colpito con due e tre calci sul pube” racconta Giovanni Barbera.

L’aggressore, in questo caso, è stato fermato e identificato dai carabinieri.

“L’aggressore indossava la kippah e si direbbe quindi appartenente alla comunità ebraica. Questo ci amareggia perché ancora una volta si confermerebbe la deriva della comunità ebraica romana. L’identificazione con Israele, anche quando a guidarlo è l’estrema destra di Netanyahu, sta conducendo verso posizioni e comportamenti inaccettabili. Siamo solidali con la causa palestinese proprio per fedeltà ai principi democratici, internazionalisti e antifascisti che ci impongono di contrastare l’ antisemitismo” – scrive in un comunicato il Partito della Rifondazione Comunista – “Ci aspettiamo che vertici della comunità ebraica condannino questa aggressione”.

Ci troviamo di fronte ad un nuovo episodio di aggressione da parte di sostenitori di Israele a Roma. In questo caso, diversamente da quanto è accaduto a Chef rubio, l’identità politica e anagrafica dell’aggressore è certificata da un verbale dei carabinieri. Sarebbe curioso se anche in questo caso un tribunale condannasse l’aggredito per aver denunciato l’aggressore.

