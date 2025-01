Roma. Libertà per il dott. Hussan Abu Safiya e i sanitari palestinesi

Domenica pomeriggio in Piazza Esquilino i Sanitari per Gaza Roma hanno organizzato un presidio di solidarietà per tutti gli operatori Sanitari Palestinesi, che da 14 mesi vengono presi di mira dal Governo israeliano, con la precisa volontà di non assistere e curare i Palestinesi, contravvenendo agli articoli 18, 20 e 21 della Convenzione di Ginevra! Forte la richiesta di liberare immediatamente il dott. Hussan Abu Safiya sequestrato da settimane dai militari israeliani.

Foto di Patrizia Cortellessa

13 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO