Roma. Accampata per aspettare il Giro d’Italia. Stop al genocidio dei palestinesi

Dopo il corteo contro il nuovo DL sicurezza, alle Terme di Caracalla da ieri è sorta una accampata di tende per aspettare oggi il Giro d’Italia e sventolare le bandiere palestinesi, perché il “Giro d’Italia non corre in silenzio”, ma porta con sé le barbarie del genocidio con la partecipazione di una squadra israeliana.

L’accampata-presidio intende denunciare ogni complicità del nostro Governo e rilanciando il boicottaggio sportivo, politico, accademico, militare e diplomatico contro Israele e il sionismo.

Le attiviste e gli attivisti rilanciano poi l’appuntamento per la manifestazione nazionale del 21 giugno a Piazza Vittorio, contro il riarmo europeo ma anche contro il sionismo e al fianco della resistenza del popolo palestinese.

