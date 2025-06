Roma. Presidio alla Commissione europea per il rilascio degli attivisti della Freedom Flotilla

Dopo la notizia dell’assalto alla Freedom Flotilla e del rapimento del suo personale, a Roma c’è stata una prima manifestazione lunedi al Pantehon e poi un presidio martedi davanti alla sede della Commissione Europea.

Quello che è intollerabile non è soltanto l’ennesimo atto di pirateria e terrorismo da parte di Israele, ma il silenzio e l’impunità che le istituzioni occidentali gli garantiscono continuamente.

Poco importa se anche una europarlamentare francese, Rima Hassam, è tra i rapiti dalle autorità israeliane: il segnale che viene dall’Ue è chiaro. Israele non si tocca, il genocidio non va fermato, gli aiuti umanitari non sono una priorità.

Non va dimenticato quando i vertici politici europei ridevano e sghignazzavano mentre si discuteva della morte dei bambini di Gaza all’europarlamento, esattamente come chi sta supportando l’operato di Israele si ritrovi anche in prima fila nel programma bellicista di riarmo europeo e di riconversione bellica dell’economia.

Questo piano folle e questa classe dirigente occidentale complice e guerrafondaia deve trovare una forte e frontale opposizione. Per questo diamo appuntamento il 21 giugno a piazza Vittorio alle 14, nella manifestazione nazionale contro il riarmo, la Nato e lo stato terrorista di Israele.

11 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO