Roma. Aggressione dei fascisti contro i manifestanti per la Palestina

Alcuni giovanissimi manifestanti che rientravano dal corteo per la Palestina terminato a Largo Corrado Ricci sono stati aggrediti da una decina di fascisti davanti al Bar Carrè Monti all’incrocio tra Via Giovanni Lanza e Via Equizia e luogo di ritrovo dei fascisti di Casa Pound.

Uno degli aggressori avrebbe sfoderato un coltello (fortunatamente non usato, ndr) e, dopo aver aggredito un primo ragazzo rifugiatosi in un ristorante vicino, si sarebbe scagliato contro una ragazza e un ragazzo, gettando quest’ultimo sull’asfalto, all’altezza delle strisce pedonali, e dandogli calci una volta a terra, provocandogli un emorraggia all’altezza della testa e al setto nasale, prima che altri testimoni potessero soccorrerli.

Durante il passaggio del corteo davanti al bar c’era stata breve scaramuccia.

Dopo l’aggressione una quarantina di fascisti di Casa Pound sono stati visti circolare per piazza Vittorio con il pretesto dell’affissione dei loro manifesti.

