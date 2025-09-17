Roma. L’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla attraversa i quartieri popolari!

LE TAPPE DELL’EQUIPAGGIO DI TERRA NEI QUARTIERI POPOLARI DI ROMA!

ISRAELE ACCELERA IL GENOCIDIO: NOI SAREMO OVUNQUE PER FERMARE LA CITTÀ!

Mentre Israele invade via terra Gaza City, il governo Meloni continua a inviare armi allo Stato sionista e terrorista di Israele e a essere complice del genocidio in Palestina. Roma Capitale, dal canto suo, non mette in discussione i suoi rapporti con Israele, a partire dall’accordo tra Acea e l’israeliana Mekorot.

Verso lo sciopero generale del 22 settembre lanciato dall’Unione Sindacale di Base continuiamo a stare nei nostri quartieri dove viviamo ogni giorno il taglio delle spese sociali a favore della spesa militare.

Al fianco della resistenza Palestinese e della global Sumud Flotilla ci troverete:

📌 a Centocelle mercoledì 17 settembre alle 18:00 a Piazza dei Mirti;

📌 a Casal Bruciato giovedì 18 settembre alle 17:30 a Piazza Balsamo Crivelli;

📌 al Tufello mercoledì 17 e giovedì 18 settembre ore 18:30 a Piazza Sempione (con Comitato di solidarietà con la Palestina in III);

📌 a Magliana sabato 20 settembre alle 10:30 a Piazza Fabrizio de Andrè;

📌 al Quarticciolo martedì 23 settembre alle 17:00 all’Angolo tra viale Palmiro Togliatti e via Molfetta;

📌a Cinecittà giovedì 25 settembre.

