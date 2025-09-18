Fermiamo le complicità del governo con il genocidio in Palestina. Venerdi al Pantheon

Venerdì 19 settembre alle ore 18 appuntamento al Pantheon. Con la Flotilla mobilitiamoci verso lo sciopero generale. Nello stesso giorno manifestazioni sono state convocate anche sotto le Prefetture in diverse città italiane come Milano e Bologna.
L’entrata dell’esercito israeliano a Gaza, impone di mobilitarsi ancora una volta contro il governo Meloni per fermare il sostegno a Israele e la complicità con il genocidio del popolo palestinese.
Denunciamo allora la connivenza e le scelte di questo governo, che continua a sostenere impunemente Israele, aumentare la spesa militare e rafforzare la politica bellicista dell’UE e della NATO, mentre taglia i servizi pubblici e la spesa sociale.
Le mobilitazioni a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla stanno dimostrando che è possibile opporsi a tutto ciò.
I portuali genovesi del CALP e dell’Unione Sindacale di Base hanno convocato lo sciopero generale per la giornata di lotta del 22 settembre e in tantissimi settori del mondo del lavoro e della società stanno rispondendo alla chiamata. Saranno i lavoratori, gli abitanti dei quartieri popolari e gli studenti a rimettere al centro della politica le vere esigenze dei popoli, a fianco della Palestina e contro l’imperialismo, ma anche per i diritti negati in questo Paese.
Oggi è sempre più necessario la fine del genocidio in Palestina, l’apertura immediata di corridoi umanitari, sanzioni e la rottura di ogni accordo politico, diplomatico, istituzionale e commerciale con Israele, che si dimostra uno stato terrorista e pericolo per l’umanità. La mobilitazione non si ferma e ci prepariamo anche alla manifestazione nazionale del 4 ottobre.
Di fronte all’entrata a Gaza, il silenzio del governo Meloni dimostra ancora una volta la corresponsabilità con quello che sta avvenendo, che si collega alle parole che esponenti dell’esecutivo e la stessa premier hanno espresso sulla missione umanitaria della Flotilla.
Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: se non si ferma il genocidio in Palestina, se attaccheranno la Flotilla, bloccheremo tutto.
Prime adesioni:
Potere al Popolo
Unione Sindacale di Base
Movimento per il diritto all’ abitare – Roma
Rete antisionista per la Palestina Roma
Cambiare rotta
Movimento Studenti Palestinesi in Italia
Comunità Palestinese di Roma e Lazio
Associazione dei Palestinesi in Italia
Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo
Arci Roma
Osa
Cred
Osservatorio Repressione
Associazione Nazionale Per la Scuola della Repubblica
ASIA USB
Rete dei Comunisti
Contropiano
Partito Comunista Italiano
Patria Socialista
Comitato pace e non più guerra
Donne de borgata
Macchia Rossa
Rete No War
Ecoresistenze
Statunitensi per la pace e la giustizia
Balia dal Collare
Pietralata Unita
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa