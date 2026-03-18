Roma. La risposta dei comunisti nei momenti di svolta della storia. Ciclo di incontri

NON UN PASSO INDIETRO. Crisi è opportunità. Dal fascismo all’imperialismo, la risposta dei comunisti e delle comuniste in Italia nei momenti di svolta della storia

La svolta epocale che si sta producendo in questi anni crediamo imponga un ragionamento per le formazioni comuniste su come adeguare la propria azione e organizzazione al contesto che prende forma in modo sempre più nitido.

La crisi del Modo di produzione capitalista sta trovando negli Stati Uniti la sola risposta della guerra e nell’Unione Europea quella del riarmo (governo Meloni incluso), per adesso di carattere più nazionale che europeo.

Un’ondata reazionaria e neofascista sta scuotendo l’Occidente capitalista, che anche nelle evidenti contraddizioni interne muove per l’aggressione unilaterale in tutte le faglie di emersione-scontro con il mondo multipolare.

Venezuela, Cuba, Palestina, Iran, Ucraina, Nigeria, sono alcuni dei luoghi dove le potenze occidentali utilizzano lo strumento della guerra, sempre più guerreggiata, coloniale e di rapina, per contrastare la conclamata crisi di egemonia e creare una base di rilancio per le mire imperialiste del capitale internazionale.

Ma per quanto buia possa essere la notte, è la storia stessa del movimento operaio e comunista a fornire dei fondamentali spunti di riflessione con la risposta politica e dunque organizzativa possibile, nel contesto e nei rapporti di forza determinati.

Questo è quello che vogliamo fare con questo ciclo di iniziative, aprendo un ideale confronto con i “nostri giganti della storia”, come le Lezioni sul fascismo di Togliatti, tenute nel 1935 a Mosca sul tema degli avversari durante la dittatura fascista, e la proposta dei Partigiani della pace, maturata nell’ambito dell’aggressività imperialista statunitense nel Secondo dopoguerra.

Partendo da via Rasella, passando per la Liberazione del 25 aprile e verso la Giornata della vittoria sul nazifascismo del 9 maggio, la Rete dei Comunisti propone una serie di iniziative sulla tattica che i comunisti hanno utilizzato nei momenti di particolare scontro per spingere la storia un passo più avanti verso il socialismo, qui nel ventre della bestia.

Roma, appuntamenti:

• domenica 22 marzo, ore 17:00, Via Rasella orgoglio partigiano! Presidio sotto la targa commemorativa;

• venerdì 10 aprile, ore 18:00 al Circolo GAP, Le “Lezioni sul fascismo” di Togliatti, con Antonio Allegra;

• venerdì 24 aprile, ore 18:00 al Circolo GAP, Il Movimento dei Partigiani della pace, con Alex Hobel.

18 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO