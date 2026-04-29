Sgomento al Tufello, sgombero di una giovane donna con minore

Assemblea straordinaria degli inquilini delle case popolari per oggi alle 18.30, al Tufello, in piazza Euganei.

Ingenti forze della Polizia Locale stanno eseguendo uno sgombero al Tufello, in via Monte Crocco dell’alloggio abitato da una giovane donna con un figlio minore, nostra associata. La donna non ha opposto resistenza è stata intimidita dai forti colpi sulla porta e dagli urli.



A quanto ci è stato riferito, lo sgombero è stato eseguito senza un decreto di rilascio correttamente notificato e in forza di un decreto di sequestro risalente a mesi addietro, ma è tutto ancora da verificare.



Un rappresentante di Asia si è recato subito sul posto, dove ha protestato per quanto stava accadendo. Il personale di polizia Locale si è subito rivendicato la legittimità degli sfratti, negando l’esistenza del Diritto alla Casa nel nostro paese, di fronte a numerosi testimoni, anche istituzionali. Se questa è la sensibilità del personale di Roma Capitale sull’argomento, forse è il momento di mettere in discussione questi nuclei speciali.



Al di la del fatto singolo emerge la volontà di eseguire più sgomberi possibili nel nome di una campagna, anche elettorale, tutta all’insegna delle parole d’ordine imposte dalla destra (A)sociale, già al governo del paese e della Regione e che ora punta decisamente sulla Capitale.



Non possiamo accettarlo e convochiamo un’assemblea straordinaria degli inquilini delle case popolari per oggi alle 18 e 30, al Tufello, in piazza Euganei.



W il Diritto alla Casa.



Stop sfratti e sgomberi.

29 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO