Roma. Conferenza stampa alla Farnesina a sostegno della Flotilla

Conferenza stampa questa mattina davanti alla Farnesina a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati e pestati dalle forze armate israeliane, deportati in Grecia e alcuni incarcerati in Israele.

Israele ha prelevato i due attivisti Thiago Avila e Saif Abu keshek da una barca battente bandiera italiana. “Questo significa, per il diritto del mare, averli prelevati illegalmente da Roma”, spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia al presidio organizzato oggi davanti alla Farnesina. Quando sono state intercettate dalla marina di Tel Aviv le imbarcazioni “erano a 20 miglia da Creta, in acque internazionali ma di competenza greca. E’ grave per l’Europa”.

Saif Abukeshk e Thiago Ávila, sono stati portati in Israele per essere interrogati. Risultano essere detenuti nella prigione di Shikma ad Askalan, nel nord di Gaza. La prigione è nota per essere utilizzata per detenere prigionieri palestinesi in condizioni durissime ed è stata impiegata per imprigionare civili rapiti da Gaza nell’ambito della campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Questo sviluppo è ritenuto un’escalation critica, aggravata da conferme di torture durante la detenzione.

2 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO