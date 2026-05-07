Roma. Rubio not welcome. Venerdi manifestazione a piazza SS Apostoli

Dalla Palestina al Libano fino a Cuba: Resistiamo!! Venerdì 8 Maggio, ore 15.00, appuntamento a Piazza Santi Apostoli.

Giovedi è arrivato nella Capitale Marco Rubio, Segretario di Stato USA, architetto di sanzioni e fautore dello sterminio a Gaza.

Rubio non è solo complice del genocidio in Palestina, ma è il principale responsabile dell’assedio economico contro Cuba, un embargo criminale che da oltre sessant’anni strozza un intero popolo. Rubio rappresenta la volontà di isolare e distruggere chiunque non si pieghi al dominio USA.

La sua presenza è un insulto alla Roma solidale: Marco Rubio non è il benvenuto.

Denunciamo con forza la complicità del governo italiano nel genocidio in corso.

Non è un caso che Tel Aviv abbia dichiarato ufficialmente che l’Italia è oggi il miglior alleato di Israele.

Il Governo Meloni, oltre a garantire copertura politica ai crimini di Netanyahu, continua a mantenere attivi i canali di rifornimento bellico e logistico, rendendo il nostro Paese complice attivo del massacro di civili a Gaza e in Cisgiordania.

Pirateria nel Mediterraneo e tradimento europeo

Manifestiamo sotto la Commissione Europea perché la sovranità del continente è stata svenduta.

La Marina israeliana ha intercettato e sequestrato in acque internazionali le barche della Flotilla che battevano bandiera italiana.

L’operazione è avvenuta con il supporto logistico del governo greco, in virtù dei recenti accordi di cooperazione militare e di difesa strategica firmati tra Atene e Tel Aviv per il controllo del Mediterraneo orientale.

Tra i volontari rapiti e detenuti illegalmente figurano Thiago e Saif, cittadino con doppia nazionalità spagnola e svizzera.

Esigiamo la loro liberazione immediata e quella di tutt3 i prigionier3 palestines3.

Le nostre rivendicazioni: ISOLARE ISRAELE ORA!

Israele rappresenta un pericolo per la stabilità globale e deve essere trattato come uno Stato paria.

CHIEDIAMO:

* Rottura immediata degli accordi UE-Israele: L’Europa deve sospendere ogni agevolazione commerciale con uno Stato che pratica l’apartheid e il genocidio.

* Recisione di ogni legame: Chiediamo la rottura di ogni accordo militare, economico e accademico a livello locale, nazionale ed europeo.

* Welfare, non Warfare: Basta soldi alle armi e basta minacce di leva militare obbligatoria.

La precarietà sociale che viviamo è il costo diretto della vostra economia di guerra.

Le risorse pubbliche devono andare al welfare, non al massacro dei popoli.

* ⁠Stop accordo e assedio a Cuba

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Il tempo delle parole è finito.

Non accetteremo che Roma diventi il palcoscenico per i complici del genocidio.

L’unica strada è l’isolamento totale di Israele e la cacciata dei signori della guerra.

7 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO